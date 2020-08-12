АБР выделит 58,6 миллионов долларов на электробусы для транспортной сети Бишкека

«Это первый шаг к долгосрочной электрификации транспортного сектора»

Электрификацию городского транспорта готовят в мэрии Бишкека. Об этом сообщают в пресс-службе столичного муниципалитета.

Меморандум о взаимопонимании (первичный документ намерения) между Азиатским банком развития (АБР) и Министерством финансов КР по проекту электрификации городского транспорта уже подписали вице-мэр по транспорту и муниципальной собственности Азиз Алымкулов, руководитель группы миссии АБР, специалист по энергетике Йоханнес Фогель и представитель Минфина КР.

Проект будет состоять из четырех этапов:

1. Модернизация парка автобусов с нулевыми выбросами. На этом этапе предусмотрено приобретение современных энергоэффективных аккумуляторных электробусов, зарядной инфраструктуры (подстанции, электромонтажные и строительные работы), оборудования для обслуживания автобусов.

Электробусы будут универсальны и доступны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых людей;

2. Модернизация инфраструктуры автобусных депо. Этот компонент включает в себя строительство всепогодных парковочных мест для новых электронных автобусов, как минимум, в одном из депо городского троллейбусного управления (МП «БТУ»);

3. Создание пилотного «зеленого» коридора мобильности для электробусов. Организация спецкоридора на дорогах, распределение дорожного движения по отдельным каналам, модернизация остановочных пунктов и другое.

4. Повышение устойчивости работы автобусов в Бишкеке.

Финансовую емкость проекта оценили в 58,9 млн долларов США. Из них АБР предусмотрит кредитную линию в 50 млн долларов США, а часть суммы – порядка 15 млн долларов США – выделит на грантовой основе.

Основные расходы приходятся на приобретение электробусов, строительные работы и консультационные услуги. Консультанты, нанятые АБР, пропишут и подготовят техническое задание для конкурсных заявок на приобретение электробусов.

Отметим, что это первый шаг к долгосрочной электрификации транспортного сектора.

Пресс-служба мэрии Бишкека