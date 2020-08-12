Омурбек Текебаев и Дуйшен Чотонов отказались от участия в выборах?

А партию «Ата Мекен» поведет за собой Жанар Акаев и будет участвовать в парламентских выборах.

Поговаривают, что из-за большого давления, связанного судебными процессами, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов отказываются идти на парламентские выборы. Подробности по данному вопросу могут раскрыться через несколько дней, на съезде. Судя по тому, как два лидера временно отстраняются от политического пространства, значит, за кулисами были компромиссные переговоры. Если власть сдержит слово, то Текебаев и Чотонов будут оправданы перед законом. А партию «Ата Мекен» поведет за собой Жанар Акаев и будет участвовать в парламентских выборах. У партии «Ата Мекен» есть шансы, если не будет финансовых трудностей.

Источник: Aryba.kg