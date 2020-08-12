МИД КР вручил ноту посольству Беларуси в Бишкеке по поводу публичного появления Данияра Усенова в РБ

В Министерство иностранных дел Кыргызской Республики 11 августа был вызван представитель посольства Республики Беларусь в Бишкеке.

По данным пресс-службы МИД КР, в ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного судебными органами КР на соответствующий срок.

«Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

МИД КР вручил соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в республику вышеуказанного лица и других причастных лиц, находящихся в Республике Беларусь.

Источник: Элгезит