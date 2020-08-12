Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны.
Глава государства 12-13 августа с рабочей поездкой посетит Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.
В рамках поездки Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью медицинских, социальных, сельскохозяйственных, промышленных, образовательных объектов. Также ознакомится с ходом реализации проектов по улучшению ирригации, реконструкции внутренних дорог в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Источник: Кабар
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