В Бишкеке появится новый парк. Президент предложил присвоить ему имя Адинай Мырзабековой

Президент отметил самоотверженный труд медицинских работников добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

В южной части города Бишкек появится новый парк. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, во время его посещения предложил присвоить новому парку имя Адинай Мырзабековой в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

Президент отметил самоотверженный труд медицинских работников добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

«Их работа не заметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое — жизнь, мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней — это наши медики.

«Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы. Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком в будущем, отдала жизнь на передовой в борьбе с заболеванием в качестве добровольца. Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким», — отметил Жээнбеков.

Источник: media-center.kg