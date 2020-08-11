В Оше обнаружили очаг сибирской язвы

В местную больницу госпитализировали 8 человек, в группе риска – почти три сотни

В Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализировали 8 человек с подозрением на сибирскую язву (кожная форма), у одного из них диагноз подтвердился лабораторно. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

«Все они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением врачей, - говорится а сообщении. - На 11 августа 2020 года состояние больных удовлетворительное».

У всех больных взяли пробы для лабораторного исследования (кровь, пунктат из язвы) и доставили в противочумное отделение (ПЧО) Ошской области.

Также совместно с ветеринарной службой взяли пробы почв с места забоя крупного рогатого скота (КРС). При лабораторном исследовании бактериоскопическим методом пробы почвы с места забоя дали положительный результат. Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются.

В ходе эпидрасследования установили, что 25 июля 2020 года в забое и разделке туши КРС принимали участие 9 человек. Мясо раздали 23 семьям в селе Тогуз Булак (214 человек), 7 семьям в селе Талдык (56 человек), 1 семье в селе Кызыл-Байрак (3 человека) и 3 семьям в селе Беш-Мойнок (12 человек).

Всего выявили 285 контактных, все они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением.

В районе создали оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Провели внеочередное заседание районной противоэпизоотической и противоэпидемической комиссии с принятием решений.

Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия продолжаются. Среди населения проводят санитарно-просветительную работу по профилактике сибирской язвы.

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР