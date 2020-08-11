Мать Асель Кадырбековой: «Моя дочь не в том состоянии, чтобы писать посты»

В своем заявлении она не скрывала, как ее расстроили негативные комментарии.

Мать певицы Асель Кадырбековой Дилбар Монокбаева сделала заявление, отметив, что сама оставила пост с рекламой салона на страничке своей дочери в Инстаграме.

В своем заявлении она не скрывала, как ее расстроили негативные комментарии.

«Да, моя дочь благополучно выписалась из больницы. Преклоняюсь перед всеми сотрудниками реанимации. Моя дочь словно заново родилась. Проявите терпение, моя дочь не в том состоянии, чтобы копаться в интернете и писать посты. Отвечу тем, кто упрекает меня за то, что я рекламирую салон, вместо того, чтобы поделиться информацией о дочери. Рекламировать салон – моя обязанность. Если бы салон простаивал, вы бы упрекали меня за то, что я бездельничаю. Кто, если не я поможет? Если остановить бизнес, то он откатится назад. Я не могу бросить все старания моей дочери. Она потратила много времени, нервов, чтобы открыть салон. Если этот салон будет служить народу и приносить доход, то так я помогу дочери. Пускай не заходят к нам в Инстаграм те, кому мы не нравимся, не тратьте свое время на негатив», — пишет мать Асель Кадырбековой.

26 июня Асель Кадырбекова на своей машине Toyota Camry столкнулась с машиной группы быстрого реагирования на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова.

Певица попала в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии и была выписана в августе.