«Северэлектро» предстоящей зимой ожидает дефицит электричества

В предстоящем осенне-зимнем периоде ожидается дефицит электроэнергии в связи с маловодьем на Токтогульском водохранилище.
Об этом заявила компания «Северэлектро», которая распределяет 40% всего электричества в стране.
Заявление предприятия было опубликовано из-за спора вокруг легальности майнинга криптовалюты в СЭЗ «Бишкек». «Северэлектро» утверждает, что выявленная на прошлой неделе майнинг-компания работала незаконно. В связи с этим распределительная компания сообщила, что из-за ожидаемого дефицита не планирует выдавать технические условия на осуществление майнинга.
Правительство прогнозировало маловодье еще в начале 2020 года. Отмечалось, что уровень воды в большинстве бассейнов ожидается на 10-12% ниже нормы. О вероятных веерных отключениях правительство и Национальный энергохолдинг пока не заявляли.
В Кыргызстане водные ресурсы почти полностью формируются на собственной территории. Республика располагает значительными водными и гидроэнергетическими ресурсами. Огромные объемы водных ресурсов сконцентрированы в 6580 ледниках, запасы которых составляют около 760 млрд кубометров.
Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой воды как для орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в маловодные периоды.
Вместе с этим наряду с инфраструктурой энергетика – самый кредитуемый сектор экономики Кыргызстана.
С 2010 года власти привлекли 390 млн долларов на строительство линий электропередачи «Датка-Кемин», 386 млн долларов - на модернизацию ТЭЦ Бишкека, 208 млн долларов - на строительство подстанции «Датка», 450 млн долларов (часть – гранты) - на модернизацию Токтогульской ГЭС.
Выплаты по этим кредитам закончатся к 2045 году. Всего к этому времени Кыргызстан должен выплатить 160 млрд сомов.
Источник: Азаттык
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