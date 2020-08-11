В Кыргызстане детсады будут работать по определенному алгоритму

По ее данным, руководство детских садов должно соблюдать все санитарные правила и обеспечить безопасность сотрудникам и детям.

Детские сады и предшкольные подготовительные классы независимо от формы и типа собственности будут функционировать по определенному алгоритму. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

По ее данным, руководство детских садов должно соблюдать все санитарные правила и обеспечить безопасность сотрудникам и детям.

«Также, в детские сады будут приниматься только те дети, чьи родители действительно в этом нуждаются из-за занятости или загруженности», - сказала она.

Вместе с этим Джусупбекова отметила, что рассматривается вариант создания дежурной группы, где детей можно будет оставить, в крайнем случае и только на 3 часа.

«Предшкольные подготовительные классы независимо от формы и типа собственности будут функционировать на следующих условиях:

- В зависимости от эпидемической ситуации в регионе обучение детей может проводиться традиционно на основании решения региональных Центров санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с гибким расписанием, не подвергая опасности здоровью и жизнь детей и учителей;

- В зависимости от эпидемической ситуации в регионе может осуществляться дистанционное обучение путем просмотра видеоуроков разработанных на основании дошкольной программы «Наристе» и предоставления обратной связи», - указала замглавы.

Источник: Кабар