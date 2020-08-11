За сутки зарегистрировано 4 смерти от COVID-19 и пневмонии

За сутки в Кыргызстане скончались 4 пациента с коронавирусом и пневмонией.

Об этом 11 августа сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге в правительстве.

Летальные исходы зарегистрированы:

- Бишкек – 3;

- Баткенская область – 1.

Всего с марта зарегистрировано 1478 смертей.

Источник: zdorovie.akipress.org