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За сутки выявили 278 случаев коронавируса и пневмонии

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 455.

В Кыргызстане на утро 11 августа выявлено 278 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил Республиканский штаб.

- Бишкек – 104

- Ош – 19

- Чуйская область – 21

- Ошская область – 34

- Таласская область – 3

- Нарынская область – 13

- Иссык-Кульская область – 17

- Жалал-Абадская область – 40

- Баткенская область – 27

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 455.

Из новых случаев 57 лабораторно подтвержденных случая и 221 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.

За все время зарегистрировано 17 633 лабораторно подтвержденных случая и 22 822 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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