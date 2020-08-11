За сутки выявили 278 случаев коронавируса и пневмонии

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 455.
В Кыргызстане на утро 11 августа выявлено 278 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил Республиканский штаб.
- Бишкек – 104
- Ош – 19
- Чуйская область – 21
- Ошская область – 34
- Таласская область – 3
- Нарынская область – 13
- Иссык-Кульская область – 17
- Жалал-Абадская область – 40
- Баткенская область – 27
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 455.
Из новых случаев 57 лабораторно подтвержденных случая и 221 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.
За все время зарегистрировано 17 633 лабораторно подтвержденных случая и 22 822 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай.
Источник: zdorovie.akipress.org
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