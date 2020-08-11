Минздрав пересмотрит подачу статистики по смертям от коронавируса

Министерство здравоохранения Кыргызстана начало пересмотр летальных исходов граждан, у которых было диагностирована коронавирусная инфекция.

В связи с этим в скором времени будет предоставлена пересмотренная статистика по летальности и количеству летальных исходов от коронавируса.

Такие шаги, как поясняет Республиканский штаб, приняты в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения «Медицинское удостоверение, кодирование причин смерти по МКБ и предоставление отчетности о смертности, связанной с COVID-19» от 7 июня 2020 года.

В этой связи Минздрав выступил с разъяснениями относительно статистики по смертности от коронавирусу, так как имеются расхождения в трактовке:

«В статистике используются такие показатели как «смертность» (mortality rate) – оценивает количество смертей на 1 млн, на 100 тысяч и т.д., и «летальность» (case fatality rate) – доля смертей от определенного заболевания от общего числа лиц, у которых было диагностировано это заболевание за определенный период.

Пока эпидемия не остановлена, трудно говорить о показателе летальности, так как она рассчитывается только для тех лиц, у которых уже есть исход заболевания (выздоровление или смерть), но предварительные оценки ученных показывают, что в среднем летальность составляет 2%.

Чтобы правильно рассчитать истинное значение летальности развивающейся эпидемии, необходимо учитывать два ограничения:

1. В начале эпидемии число зараженных быстро растет, а число умерших будет отставать на 7-10 дней от этого роста. В этой связи летальность будет казаться меньше, чем она есть на самом деле.

2. В статистику зафиксированных случаев COVID-19 попадают прежде всего тяжелые случаи, когда человек вынужден обратиться за медицинской помощью. А это действует противоположно: общее число зараженных от этого оказывается заниженным, а смертельность — завышенной.

Публикуемая статистика фиксирует определенный день и определенное время, данные меняются динамично.

Для корректного сравнения необходимо придерживаться принципа сопоставимости, учитывать методы подхода к определению случая заболевания, некоторые страны объединили статистику, другие, напротив – считают только подтвержденные лабораторно. Немаловажно при сравнении учитывать на какой стадии развития эпидемии находится та или иная страна (рост, плато, снижение).

Министерство здравоохранения КР в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения «Медицинское удостоверение, кодирование причин смерти по МКБ и предоставление отчетности о смертности, связанной с COVID-19» от 7 июня 2020 года начало пересмотр предыдущих летальных исходов. В связи с этим в скором времени будет предоставлена пересмотренная статистика по летальности и количеству летальных исходов от коронавируса».

Источник: zdorovie.akipress.org