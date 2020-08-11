Кыргызстан и Россия обсуждают возобновление регулярных авиарейсов

Результаты обсуждений и вероятные сроки возобновления авиарейсов не сообщаются.
Министры иностранных дел Кыргызстана и России Чингиз Айдарбеков и Сергей Лавров обсудили по телефону вопрос преодоления последствий пандемии коронавируса. Одной из тем обсуждения стало возобновление регулярного авиасообщения между странами в ближайшее время, сообщило Министерство иностранных дел КР.
Результаты обсуждений и вероятные сроки возобновления авиарейсов не сообщаются.
С 10 августа Кыргызстан возобновил регулярное авиасообщение с Турцией и ОАЭ. Министерство транспорта и дорог сообщало, что аналогичные переговоры ведутся также с Россией и Китаем.
Источник: Азаттык
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