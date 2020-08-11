Онлайн-прием в вузы: Пройдет дополнительный конкурс на грантовые места

По итогам трех туров 21 тысяча 795 абитуриентов подтвердили свое желание учиться

В III туре приема в высшие учебные заведения (3-5 августа) в системе «Абитуриент онлайн» зарегистрировали 7 тыс. 701 талон. Из них 2 тыс. 678 талонов подали на бюджетные места, 5 тыс. 23 талона – на контрактное обучение.

По результатам III тура в вузы поступили 3 тыс. 952 абитуриента. 766 из них будут обучаться на бюджетной основе, 3 тыс. 186 - на контрактной.

По итогам трех туров в системе зарегистрировали 53 тыс. 12 талонов, и 21 тыс. 795 абитуриентов подтвердили свое желание обучаться в вузе: 4 тыс. 266 – на бюджетной основе, 17 тыс. 529 – на контрактной.

«Согласно вышеприведенной статистике и на основании заявок вузов, Министерство образования и науки КР обеспечит прием на оставшиеся вакантными места в системе высшего образования, - отмечают в МОиН КР. – Регистрация началась сегодня, 11 августа. Правила приема такие же, как и на предыдущих турах».

Грантовые вакансии:

Заявки на грантовые места принимают с 11 августа до 14:00 13 августа. Кандидаты должны подтвердить свое желание обучаться с 14 августа до 17:00 17 августа.

Вакансии для обучения на контрактной основе:

Заявки на вакансии принимаются с 11 августа до 14:00 18 августа. Кандидаты должны подтвердить свое желание обучаться с 19 августа до 17:00 21 августа.

Пресс-служба МОиН КР