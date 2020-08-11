Кандидатом какой партии будет Улукбек Кочкоров?

По дошедшей до fakt.kg информации он станет кандидатом в депутаты от партии «Биримдик».

Полпред кыргызского правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, старающийся держаться подальше от «вонючих» политических игр, ушел с должности. Вслед за ним собирается сложить с себя полномочия еще один видный кадр в составе правительства, министр социального развития Улукбек Кочкоров.

По дошедшей до fakt.kg информации он станет кандидатом в депутаты от партии «Биримдик».

Источник: Fakt.kg