Кандидатом какой партии будет Улукбек Кочкоров?

По дошедшей до fakt.kg информации он станет кандидатом в депутаты от партии «Биримдик».
Полпред кыргызского правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, старающийся держаться подальше от «вонючих» политических игр, ушел с должности. Вслед за ним собирается сложить с себя полномочия еще один видный кадр в составе правительства, министр социального развития Улукбек Кочкоров.
По дошедшей до fakt.kg информации он станет кандидатом в депутаты от партии «Биримдик».
Источник: Fakt.kg
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