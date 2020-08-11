(Видео) Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева.

Он будет находиться под стражей весь срок следствия — до 8 сентября.

Вчера после завершения судебного заседания Бобомурода Абдуллаева этапировали в СИЗО ГКНБ.

На родине узбекистанца обвиняют по статьям 158 (посягательство на президента Республики Узбекистан) и 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса РУз.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана.

Источник: 24.kg