Мэрия: В Бишкеке законсервированы еще 3 стационара

В Бишкеке законсервированы еще 3 стационара.
Однако, оставшиеся продолжают оказывать медицинскую поддержку горожанам. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Отмечается, что дневные стационары приняли наименьшее за все время количество человек – 733, а в ночь с 9 на 10 августа ночные стационары приняли 42 человека.
«Всем на радость, всё больше горожан начали выздоравливать, пациентов в отдельных стационарах мало, либо их совсем нет. Стратегия лечения на первичном уровне от Минздрава работает, случаев с летальным исходом за последние дни нет», - сообщили в муниципалитете.
В связи с чем для оптимизации расходов и сбережения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений временно законсервированы. Так дневной стационар в школе № 38 в микрорайоне "Аламедин-1", ночные стационары в ресторане CONSUL и спорткомплексе «ДСК» уже не принимают пациентов. Они законсервированы.
Кроме того, по данным мэрии стационар на базе муниципальной пекарни в 12-ом микрорайоне перешел на круглосуточную работу.
Источник: media-center.kg
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