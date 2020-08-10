Более 40 тысяч кыргызстанцев получают денежные компенсации вместо льгот

На это из бюджета выделили почти 500 миллионов сомов

Численность получателей ежемесячных компенсаций взамен льгот по состоянию на 1 июля 2020 года составила 41 тыс. человек. Об этом сообщают в пресс-службе Министерство труда и социального развития КР.

На выплату денежных компенсаций взамен льгот из средств республиканского бюджета профинансировали денежные средства на общую сумму 498,9 млн. сомов.

Ведомство отмечает, что ежемесячно 25 категориям граждан выплачивают денежные компенсации взамен льгот. Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания от одной до 7 тыс. сомов.

Пресс-служба МТСР КР