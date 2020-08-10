Роза Отунбаева поблагодарила всех, кто выразил соболезнования по случаю смерти ее матери

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбава поблагодарила всех, кто выразил соболезнования в связи со смертью ее матери Салийки Данияровой.

“Позвольте от имени семьи Отунбаевых выразить искреннюю благодарность и признательность всем друзьям, коллегам, знакомым, всем современникам, кто высказал свои соболезнования в адрес нашей семьи, каждого из нас в связи с уходом из жизни нашей дорогой матери Данияровой Салийки“, – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня стало известно о смерти матери экс-президента Розы Отунбаевой. Салийка Даниярова родилась 1 января 1925 года в селе Кенеш Манасского района Таласской области. Окончив школу в 1952 году, поступила в Нарынское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов». После окончания училища в течение десяти лет работала в средней школе имени Токтогула в Нарыне. Затем, в связи с переводом мужа на новое место службы, трудовую деятельность продолжила в городе Оше в школе-интернате имени В. Терешковой. В 1964 году поступила в Ошский педагогический институт на факультет биологии. После перевода мужа в столицу, стала работать в спортивной школе-инернате № 1, где работала до выхода на пенсию в 1975 году. За годы педагогической работы Даниярова воспитала многих государственных, общественных деятелей, известных спортсменов

Салийка Даниярова вместе с мужем Исаком Отунбаевым воспитала восьмерых детей. Ее дочь, Роза Отунбаева, была президентом Кыргызстана в переходный период.

Источник: reporter.kg