В 16 школах Бишкека выявлены нарушения пользования земельными участками

Также выявлены нарушения в пользовании земельными участками в детском саду Первомайского района.
Мэрия города Бишкек работает над возвращением земельных участков, зданий соцучреждений и узакониванием незарегистрированных объектов. На особом контроле территории образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По данным отдела ведения реестра управления муниципального имущества (УМИ) мэрии города Бишкек, из 109 столичных школ, на 93 школы оформлены государственные акты бессрочного пользования земельными участками, а из 87 детских садов оформлено 60 объектов, 17 проектов постановления находятся на согласовании.
В ходе проведения инвентаризации рабочая комиссия выявила нарушения:
в Свердловском районе из 29 школ — 5 нарушений;
в Первомайском районе из 23 школ – 2 нарушения;
в Ленинском районе из 33 школ – 7 нарушений;
в Октябрьском районе из 24 школ – 2 нарушения.
Также выявлены нарушения в пользовании земельными участками в детском саду Первомайского района.
«Материалы по всем выявленным фактам «захвата» переданы для устранения в управления земельных ресурсов и землепользования и строительства», — сообщили в мэрии.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!