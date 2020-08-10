В 16 школах Бишкека выявлены нарушения пользования земельными участками

Также выявлены нарушения в пользовании земельными участками в детском саду Первомайского района.

Мэрия города Бишкек работает над возвращением земельных участков, зданий соцучреждений и узакониванием незарегистрированных объектов. На особом контроле территории образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным отдела ведения реестра управления муниципального имущества (УМИ) мэрии города Бишкек, из 109 столичных школ, на 93 школы оформлены государственные акты бессрочного пользования земельными участками, а из 87 детских садов оформлено 60 объектов, 17 проектов постановления находятся на согласовании.

В ходе проведения инвентаризации рабочая комиссия выявила нарушения:

в Свердловском районе из 29 школ — 5 нарушений;

в Первомайском районе из 23 школ – 2 нарушения;

в Ленинском районе из 33 школ – 7 нарушений;

в Октябрьском районе из 24 школ – 2 нарушения.

Также выявлены нарушения в пользовании земельными участками в детском саду Первомайского района.

«Материалы по всем выявленным фактам «захвата» переданы для устранения в управления земельных ресурсов и землепользования и строительства», — сообщили в мэрии.

Источник: elgezit.kg