В Бишкеке проходят онлайн-вебинары для педагогов «Санарип мугалим»

С 5 по 25 августа во всех общеобразовательных организациях Бишкека проходят онлайн-вебинары «Санарип мугалим».
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в процессе специалисты обсуждают с учителями методику преподавания в интернете, оценки успеваемости, организацию работы с детьми и избежание психологических кризисов среди учеников и учителей.
Отмечается, что онлайн уроки для педколлективов проводят специалисты министерства образования и науки КР в два этапа:
Первый (с 5 по 16 августа) – для руководителей;
Второй (с 17 по 25 августа) – для всех педагогов общеобразовательных организаций.
Источник: Кабар
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