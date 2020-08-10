В Бишкеке проходят онлайн-вебинары для педагогов «Санарип мугалим»

С 5 по ‪25 августа во всех общеобразовательных организациях Бишкека проходят онлайн-вебинары «Санарип мугалим».

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в процессе специалисты обсуждают с учителями методику преподавания в интернете, оценки успеваемости, организацию работы с детьми и избежание психологических кризисов среди учеников и учителей.

Отмечается, что онлайн уроки для педколлективов проводят специалисты министерства образования и науки КР в два этапа:

Первый (с 5 по ‪16 августа) – для руководителей;

Второй (с 17 по ‪25 августа) – для всех педагогов общеобразовательных организаций.

Источник: Кабар