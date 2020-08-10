Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и ОАЭ

Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Об этом на брифинге сообщил директор агентства гражданской авиации КР Курманбек Акышев.

По его данным, в соответствии с достигнутыми договоренностями между авиационными властями, международные регулярные рейсы возобновлены с 7 августа 2020 года.

Так, выполняются следующие рейсы:

- «АвиаТраффикКомпани»: по маршруту Бишкек-Стамбул-Бишкек 2 раза в неделю. По маршруту Бишкек-Анталья-Бишкек 1 раз в неделю;

- авиакомпания «Турецкие авиалинии» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;

- авиакомпания «Пегасус Эйрлайнс» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;

- авиакомпания «ФлайДубай» по маршруту Дубай-Бишкек-Дубай 1 раз в неделю.

«По вопросу приобретения билетов и расписанию рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний», - сказал он.

Источник: Кабар