Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 31

Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и ОАЭ

Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Об этом на брифинге сообщил директор агентства гражданской авиации КР Курманбек Акышев.

По его данным, в соответствии с достигнутыми договоренностями между авиационными властями, международные регулярные рейсы возобновлены с 7 августа 2020 года.

Так, выполняются следующие рейсы:

- «АвиаТраффикКомпани»: по маршруту Бишкек-Стамбул-Бишкек 2 раза в неделю. По маршруту Бишкек-Анталья-Бишкек 1 раз в неделю;

- авиакомпания «Турецкие авиалинии» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;

- авиакомпания «Пегасус Эйрлайнс» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;

- авиакомпания «ФлайДубай» по маршруту Дубай-Бишкек-Дубай 1 раз в неделю.

«По вопросу приобретения билетов и расписанию рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний», - сказал он.

Источник: Кабар

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить