Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и ОАЭ

Кыргызстан возобновил авиасообщение с Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Об этом на брифинге сообщил директор агентства гражданской авиации КР Курманбек Акышев.
По его данным, в соответствии с достигнутыми договоренностями между авиационными властями, международные регулярные рейсы возобновлены с 7 августа 2020 года.
Так, выполняются следующие рейсы:
- «АвиаТраффикКомпани»: по маршруту Бишкек-Стамбул-Бишкек 2 раза в неделю. По маршруту Бишкек-Анталья-Бишкек 1 раз в неделю;
- авиакомпания «Турецкие авиалинии» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;
- авиакомпания «Пегасус Эйрлайнс» по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю;
- авиакомпания «ФлайДубай» по маршруту Дубай-Бишкек-Дубай 1 раз в неделю.
«По вопросу приобретения билетов и расписанию рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний», - сказал он.
Источник: Кабар
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