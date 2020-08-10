Неужели действительно нет пророка в своем Отечестве? Ормушев о духовных лидерах

Аналитик Калнур Ормушев предоставил Kaktus.media свои мысли о духовности, написав: "Это наболевшее, не про политику".

Только благодаря КТРК не прошло незамеченным 90-летие Айдаркана Молдокулова, видного ученого и государственного деятеля. Но этот юбилей, который пришелся на 1 мая, общественность республики отметила, мягко говоря, камерно. Причина такой сдержанности видится не в коронавирусном карантине, а в пандемии другого рода.

Два года назад, зная неповоротливость нашего Министерства культуры, я позволил себе обратиться с призывом достойно отметить 100-летие народной артистки СССР Сайры Киизбаевой (1917-1988), первой в Кыргызстане исполнительницы ведущих партий национального и мирового оперного репертуара, которые вошли Золотой фонд отечественного искусства. Увы, юбилей выдающейся певицы прошел недопустимо, преступно для нашей культуры, скромно, особенно в сравнении с пышными мероприятиями, посвященными неким местечковым баатырам.

Жить в веках и в сердцах людей, как в пространстве, так и во времени, должны, прежде всего, имена тех, кто решал общенациональные задачи.

Важно, чтобы наши герои, общественные деятели, поэты, художники были выше своего урочища и поднимали общенародные, международные, глобальные проблемы человечества.

Мы ценим творчество Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Чингиза Айтматова прежде всего потому, что они писали об общечеловеческих проблемах. И тем самым поднимали значение, авторитет своего народа. В этом суть патриотизма.

Увековечивая память наших властителей дум, мы побуждаем последующие поколения обращаться к их жизни и творчеству, а значит, к их мыслям, к их заветам. Обращаясь внутренним голосом, взором к их идеалам, которые они в своей деятельности доводили до нас, мы можем становиться лучше.

Мое поколение знакомо с творчеством этих и других корифеев – Толстого, Диккенса, Лондона, Шолохова, Ло Гуаньчжуна, Рабиндраната Тагора, Алишера Навои и Низами Гянджеви – по книгам, а не по киноверсиям их произведений и комиксам.

Если мы в нынешней сложной жизни в эпоху перемен хотим, чтобы у наших детей, у нашего народа, была подлинная, а не поп-культура, необходимо, помимо прочего, помнить и увековечивать настоящих, не фейковых корифеев. Принцип "кому бесславие, а кому – бессмертие!" должен быть четко, жестко реализован.

Можно упрекать время, стиль, темп жизни, но нельзя отрицать, что мы не научили наших детей отделять зерна от плевел.

Выдавая открытие магазина или цеха за событие в экономике, восторгаясь банальными стихами и халтурными скульптурами, продвигая по службе некомпетентных чиновников, избирая безграмотных депутатов, мы поступаем безнравственно, лишая перспектив и стимулов тех, кто способен своим талантом и трудом обеспечить успехи в культуре, экономике, политике.

Посмотрев средненький фильм, который восхваляют ("Ну как не порадеть родному человечку?") так, что он достоин быть оскароносным, нынешний молодой человек пропустит мимо себя истинное произведение человеческого таланта, труда, совести, посчитав, что это такой же распиаренный "шедевр". Такая беспринципность убивает интерес к настоящему, которое власть и общественность оценивают вровень или даже ниже подделки.

Это посыл и к нынешним деятелям культуры, политики, бизнеса, спорта: следует работать не только за гонорары, но и за то, чтобы память о них могла "воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела".

Общественные и государственные деятели, оправдывающие свою низкую эффективность отсутствием средств, пусть вспомнят, что наши отцы и деды, жившие в несоизмеримо более трудных, порой фронтовых условиях, сотворили заводы, электростанции, каналы, книги, симфонии, картины и другие произведения человеческого духа и интеллекта. И делали это не хуже, чем творит, а то и вытворяет, наше поколение.

Бережное отношение к классикам культуры, политики, экономики, науки означает, что мы должны трепетно относиться к нашему прошлому, к нашей истории. Чтобы ее не шельмовали, не обзывали "совком", а понимали, что это время наших отцов и дедов, которые и построили нашу нынешнюю культуру и экономику, благодаря которым мы сейчас живем.

"Неэффективная" советская экономика, "совковая" культура – это на самом деле глыбы, которые наши коррупционеры и проходимцы разворовывают и разрушают, и никак не могут исчерпать и доконать это огромное наследие вот уже три десятилетия.

Духовная жизнь – это предтеча жизни.

Духовную жизнь современного Кыргызстана мы можем разделить на эпохи при Салижане Жигитове, Чингизе Айтматова, Ишенбае Абдразакове и после них... Пока они были живы, мы могли слышать их советы, получать ориентиры в общественно-политических лабиринтах и не путаться в них. Теперь мы не можем узнать мнение этих выдающихся людей.

Общественная жизнь нуждается в таких вот фундаментальных, основательных личностях, в людях, по которым можно сверять свои поступки, в духовных лидерах, которые задают интеллектуальный и моральный уровни. Но Кыргызстан сегодня лишен духовного патриархата, суждения которого были бы для всех авторитетны. Нет у нас людей, которые воспринимались бы как совесть и мудрость нации. Опустилась планка нравственности, интеллекта и в политике, и в бизнесе, и в общественной жизни.

Бережное отношение к классикам – это и трепетное отношение к нашему прошлому, нашей истории. Это, между прочим, и доброе, умное отношение к тем, кто вырос и воспитан в русскоязычном Советском Союзе. Мое поколение и дети моего поколения активно говорят на русском языке. Со многими россиянами мы можем поспорить, кто лучше знает русский язык и русскую литературу.

Как и любые, эти знания – есть наше интеллектуальное и духовное богатство. Это не балласт, и уж тем более не позор, которого следует стесняться.

А мы движемся к тому, что в обществе эти достижения полиэтнической культуры подвергаются обструкции агрессивнее, чем отсутствие ума, знаний или совести.

Через месяц, 15 июня, исполняется 100 лет выдающемуся государственному деятелю Күлүйпе Кондучаловой, которая с 1953 по 1963 год была министром иностранных дел, а с 1958 по 1980 год – министром культуры Киргизской ССР.

Неужели в суете борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом забудем и об этой юбилейной дате? Не вспомним достойно Героя республики, которая внесла огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства, посвятив этому свою жизнь?!

К сожалению, то, как мы вспомнили Айдаркана Молдокулова, оставляет мало надежд на то, что в этот раз будет иначе.

А ведь почти сорок лет назад наш великий соотечественник предупреждал об опасности беспамятства. Его услышал весь мир. Слово "манкурт" вошло в другие языки. Неужели действительно нет пророка в своем Отечестве?

Источник: kaktus.media