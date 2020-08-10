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За сутки зарегистрировано 6 смертей от COVID-19 и пневмонии

За сутки в Кыргызстане скончались 6 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Об этом 10 августа сообщили в республиканском штабе.

Летальные исходы зарегистрированы:

- Бишкек – 3;

- Баткенская область – 1;

- Жалал-Абадская область – 1;

- Иссык-Кульская область – 1.

Всего с марта зарегистрировано 1474 смерти.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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