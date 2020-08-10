На утро 10 августа в Кыргызстане выявлено 258 новых случаев коронавируса. Всего — 40 177

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 177.
В Кыргызстане на утро 10 августа выявлено 258 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил Республиканский штаб.
Новые случаи в разрезе регионов:
- Бишкек — 84
- Ошская область — 25
- Баткенская область — 35
- Жалал-Абадская область — 37
- Чуйская область — 17
- г.Ош — 24
- Иссык-Кульская область — 21
- Таласская область — 5
- Нарынская область — 10
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 177.
Из новых случаев 82 лабораторно подтвержденных случая и 176 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.
За все время зарегистрировано 17 576 лабораторно подтвержденных случаев и 22 601 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай.
Источник: zdorovie.akipress.org
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