На утро 10 августа в Кыргызстане выявлено 258 новых случаев коронавируса. Всего — 40 177

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 177.

В Кыргызстане на утро 10 августа выявлено 258 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил Республиканский штаб.

Новые случаи в разрезе регионов:

- Бишкек — 84

- Ошская область — 25

- Баткенская область — 35

- Жалал-Абадская область — 37

- Чуйская область — 17

- г.Ош — 24

- Иссык-Кульская область — 21

- Таласская область — 5

- Нарынская область — 10

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 177.

Из новых случаев 82 лабораторно подтвержденных случая и 176 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.

За все время зарегистрировано 17 576 лабораторно подтвержденных случаев и 22 601 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай.

Источник: zdorovie.akipress.org