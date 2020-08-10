На утро 8 августа в Кыргызстане выявили 425 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на утро 8 августа зарегистрировано 425 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии.
Об этом сегодня на брифинге сообщила представитель Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее данным, новые случаи выявлены:
Бишкек — 124,
Ош – 31,
Чуйская область – 36,
Ошская область — 47,
Таласская область – 7,
Нарынская область – 16,
Иссык-Кульская область – 41,
Джалал-Абадская область – 78,
Баткенская область — 45.
Всего в республике зарегистрировано 39 тысяч 587 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 517 человек:
Бишкек – 142,
Чуйская область – 53,
Ошская область – 87,
Таласская область – 24,
Нарынская область – 19,
Иссык-Кульская область – 50,
Джалал-Абадская область – 48,
Баткенская область – 45,
Ош – 49.
Всего за весь период выздоровели 31 тысяча 281 человек.
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