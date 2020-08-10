На утро 8 августа в Кыргызстане выявили 425 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на утро 8 августа зарегистрировано 425 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии.

Об этом сегодня на брифинге сообщила представитель Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 124,

Ош – 31,

Чуйская область – 36,

Ошская область — 47,

Таласская область – 7,

Нарынская область – 16,

Иссык-Кульская область – 41,

Джалал-Абадская область – 78,

Баткенская область — 45.

Всего в республике зарегистрировано 39 тысяч 587 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 517 человек:

Бишкек – 142,

Чуйская область – 53,

Ошская область – 87,

Таласская область – 24,

Нарынская область – 19,

Иссык-Кульская область – 50,

Джалал-Абадская область – 48,

Баткенская область – 45,

Ош – 49.

Всего за весь период выздоровели 31 тысяча 281 человек.

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