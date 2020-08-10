В Бишкеке убрали все санитарно-контрольные посты на въезде и выезде

Все санитарно-контрольные посты (СКП) на въездах и выездах из Бишкека убрали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, решение приняла комиссия по Гражданской защите (КГЗ), приказ подписал ее председатель — вице-мэр Азиз Алымкулов.
На границах города ранее установили 12 СКП. На них работали 24 сотрудника ГУОБДД, 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности (ВСВБ) МВД, 40 сотрудников полка спецназначения (ПСН) МВД и по 24 человека МЧС и Министерства здравоохранения.
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