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ПЦР-анализ на коронавирус взяли у 22 человек из 9 тысяч заключенных

Из 9 тысяч заключенных ПЦР-анализ на коронавирус сдали только 22 человека.

Об этом сообщила Коалиция против пыток со ссылкой на ГСИН.

Эти заключенные ранее обратились в медсанчасти колоний, где содержатся, с характерными симптомами. COVID-19 у них не выявили.

В ГСИН подчеркнули, что провести тестирование всем заключенным невозможно. Однако правозащитники отметили, что статистика по COVID-19 и пневмонии объединена и большинство людей умирают от пневмонии, имея отрицательный результат на коронавирус.
 
«Исходя их этого, создается риск массового распространения коронавируса в закрытых учреждениях. Необходимо решить вопрос с разгрузкой пенитенциарной системы. Мы призываем правительство оценить степень риска и принять безотлагательные меры для снижения напряжения. Призываем следственных судей применять альтернативную меру пресечения, так как это является первостепенной причиной наполняемости следственных изоляторов», — указывают правозащитники.

Они напоминают, что Конституция гарантирует каждому задержанному право на обеспечение его полной безопасности и беспрепятственное получение юридической помощи.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161930/ 
 

           

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