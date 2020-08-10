COVID-19: Минздрав увеличил количество бюджетных мест на медицинских факультетах

Из-за большой потребности системы здравоохранения в медицинских специалистах приказом Минздрава выделены грантовые места в Медакадемии и Ошском государственном университете.

Об этом сообщила начальник управления человеческими ресурсами и организационной работы ведомства Айгуль Бообекова.

Места выделены по направлениям лечебное дело, медико-профилактическое дело, педиатрия и сестринское дело.

Также выделены бюджетные места в ординатуре: 30 мест для эпидемиологов, 22 - для инфекционистов, 30 - для микробиологов и 26 - для реаниматологов.

«На 2020-2021 учебный год увеличено количество бюджетных мест на обучение специальностям пульмонология (35 мест), скорая медицинская помощь (12) и клиническая лабораторная диагностика (20). Также направлены письма в министерство финансов и образования и науки с просьбой выделить дополнительно 250 бюджетных мест», - сообщила Бообекова.

С резким увеличением количества заразившихся коронавирусом граждан Кыргызстан столкнулся с нехваткой медработников. Правительство призвало всех граждан с медицинским образованием поработать на контрактной основе. Также на помощь медикам пришли студенты последних курсов и отечественные специалисты из России, которые в свое время уехали туда в трудовую миграцию.



Азаттык