Из республиканского бюджета дополнительно выделено 430 млн сомов для выплаты компенсаций медикам

По ее данным, решение принято в целях стимулирования медиков, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения в очагах эпидемий и на приравненных к ним территориях.



Из республиканского бюджета дополнительно выделено 430 млн сомов для компенсационных выплат работникам организаций здравоохранения и привлекаемых лиц, работающих в очаговых территориях, за июль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

По ее данным, решение принято в целях стимулирования медиков, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения в очагах эпидемий и на приравненных к ним территориях.





Отмечается, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Министерству финансов Кыргызской Республики поручено выделить:

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики 30 млн сомов;



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