Вакцинация от гриппа начнется в сентябре

В Кыргызстане планируется очередная кампания по вакцинации от гриппа.

Как сообщила на брифинге глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, начнется вакцинация в конце сентября.

В первую очередь будут привиты граждане старше 65 лет, дети, люди с хроническими заболеваниями, медики. Кроме того, можно получить платную вакцинацию в медицинских центрах, в центрах семейной медицины № 6 и № 8.

Источник: Баракелде, gezitter. org