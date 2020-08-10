Вакцинация от гриппа начнется в сентябре

В Кыргызстане планируется очередная кампания по вакцинации от гриппа.
Как сообщила на брифинге глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, начнется вакцинация в конце сентября.
В первую очередь будут привиты граждане старше 65 лет, дети, люди с хроническими заболеваниями, медики. Кроме того, можно получить платную вакцинацию в медицинских центрах, в центрах семейной медицины № 6 и № 8.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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