Дожди и грозы продолжаются. Прогноз погоды до конца недели

Прогноз погоды в Бишкеке на 5-9 августа

5 августа, среда

Ночью без осадков, днем переменная облачность, во второй половине дня возможна гроза.

6-8 августа

Без осадков.

9 августа, воскресенье

Возможен дождь, гроза.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды в Караколе и Чолпон-Ате на 5-9 августа

5 августа

Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

6-8 августа

Без осадков.

9 августа

Дождь, гроза.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 5-9 августа

5 августа

Ночью без осадков.

Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с.

6 августа

Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в Таласской области и в зоне земледелия Чуйской области без осадков.

Днем без осадков.

7 августа

Без осадков. Днем по склонам Кыргызского хребта кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.

Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.

8 августа

Ночью без осадков.

Днем в отдельных районах Таласской области, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области без осадков.

9 августа

Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в Таласской области и в зоне земледелия Чуйской области без осадков.

Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 5-9 августа

5 августа

Ночью без осадков.

Днем в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей и в Баткенской области без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

6 августа

Ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

Днем без осадков.

7 августа

Без осадков. Днем в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.

8 августа

Ночью без осадков.

Днем в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Джалал-Абадской области и в Ошской, Баткенской областях без осадков.

9 августа

Ночью в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинах без осадков.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 5-9 августа

5 августа

Ночью без осадков.

Днем и 6 августа в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

7-8 августа

Ночью без осадков.

Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

9 августа

Ночью в отдельных районах и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 5-9 августа

5 августа

Ночью без осадков.

Днем и 6 августа в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

7-8 августа

Ночью без осадков.

Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

9 августа

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории республики на 10-11 августа

10 августа

Ночью на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей без осадков.

Днем на большей части территории Иссык-Кульской области, в отдельных районах Нарынской области, в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков.

11 августа

Ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

Днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков. Понижение температуры воздуха.



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