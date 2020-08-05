Дожди и грозы продолжаются. Прогноз погоды до конца недели

Прогноз погоды в Бишкеке на 5-9 августа
5 августа, среда
Ночью без осадков, днем переменная облачность, во второй половине дня возможна гроза.
6-8 августа
Без осадков.
9 августа, воскресенье
Возможен дождь, гроза.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 14 м/с.
Прогноз погоды в Караколе и Чолпон-Ате на 5-9 августа
5 августа
Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
6-8 августа
Без осадков.
9 августа
Дождь, гроза.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 5-9 августа
5 августа
Ночью без осадков.
Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с.
6 августа
Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в Таласской области и в зоне земледелия Чуйской области без осадков.
Днем без осадков.
7 августа
Без осадков. Днем по склонам Кыргызского хребта кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.
Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.
8 августа
Ночью без осадков.
Днем в отдельных районах Таласской области, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области без осадков.
9 августа
Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в Таласской области и в зоне земледелия Чуйской области без осадков.
Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 5-9 августа
5 августа
Ночью без осадков.
Днем в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей и в Баткенской области без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.
6 августа
Ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем без осадков.
7 августа
Без осадков. Днем в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.
8 августа
Ночью без осадков.
Днем в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Джалал-Абадской области и в Ошской, Баткенской областях без осадков.
9 августа
Ночью в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинах без осадков.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 5-9 августа
5 августа
Ночью без осадков.
Днем и 6 августа в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
7-8 августа
Ночью без осадков.
Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
9 августа
Ночью в отдельных районах и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Нарынской области на 5-9 августа
5 августа
Ночью без осадков.
Днем и 6 августа в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
7-8 августа
Ночью без осадков.
Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
9 августа
Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, 4-9 м/с, 9 августа с усилением до 15-20 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды по территории республики на 10-11 августа
10 августа
Ночью на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей без осадков.
Днем на большей части территории Иссык-Кульской области, в отдельных районах Нарынской области, в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков.
11 августа
Ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков. Понижение температуры воздуха.
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