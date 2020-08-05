Кубатбек Боронов: Планируем вакцинацию для граждан из уязвимых слоев населения

Проведут вакцинацию от гриппа перед сезоном ОРВИ.
Об этом на брифинге сегодня, 5 августа, сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
"Специалисты предупреждают, что вторая волна может совпасть с сезоном ОРВИ, поэтому важно вакцинировать население от гриппа. Мы планируем провести вакцинацию для граждан из уязвимых слоев населения. В сентябре закупим вакцины от гриппа", - сказал он.
Вакцинация будет добровольной. Для частных организаций тоже создадим условия, цены для них будут доступными.
Также он сообщил, что вне зависимости от форм собственности всех организаций здравоохранения будут созданы условия для оказания медицинской помощи. Частные лаборатории, частные клиники могут работать в условиях пандемии.
"Мы дадим им полные права на работу. Если у них есть оборудование, лаборатории, мы создаем им условия для работы", - подчеркнул Боронов.
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