В Нарыне облсуд оставил в силе приговор в отношении до смерти избившего жену мужчины

Нарынский областной суд оставил в силе приговор в отношении мужчины, который до смерти избил жену. Дело было рассмотрено в суде 4 августа.
12 мая Кочкорский районный суд осудил мужчину на 10 лет и наложил штраф в размере 110 тысяч сомов. Пострадавшая сторона посчитала приговор мягким и обратилась в областной суд.
1 января 2020 года в Кочкорском районе женщина умерла после избиения мужем. При осмотре тела женщины, 1983 года рождения, на ее лице были обнаружены синяки. По подозрению в совершении преступления был задержан муж погибшей. Он рассказал, что в ходе ссоры ударил жену по лицу, а после пинал по голове. У женщины осталось две детей.
В первые дни 2020 года в Кыргызстане произошло несколько громких случаев семейного насилия: 1 января в Кочкорском районе женщина умерла после избиения мужем, 3 января в Баткене 26-летняя мать троих детей умерла после избиения мужем, 4 января в Караколе мужчина облил бензином жену и поджег.
После этих случаев в правительстве сообщали, что в Бишкеке и Оше будут открыты два государственных кризисных центра, а во всех городах и айыл окмоту будут учреждены комитеты по предотвращению насилия в семье.
По данным МВД КР, количество случаев семейного насилия растет с каждым годом. Если в 2012 году было зарегистрировано 2415 фактов, то в 2017 году - уже 7114, а в 2019 году данный показатель вырос до 8159.
Азаттык
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