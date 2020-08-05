Балбак Тулобаев, полпред правительства в Иссык-Кульской области: «Пандемия показала, что человеческая жизнь хрупка»

Во время пандемии я научился служить народу, несмотря ни на что.



— Во время пандемии я научился служить народу, несмотря ни на что. Получается, матери рожают сыновей для того, чтобы они служили родине. Здесь нет выбора. Если ты будешь заниматься своим делом правильно, справедливо, народ будет знать. Я понял, что всем нам надо сплотиться, работать вне политики, вне интересов, стремясь к одной цели, ради народа. Осознал, что ради народа можно отложить в сторону личную жизнь. Пандемия показала, насколько тяжело войти в доверие народа. Сейчас я прибыл на Иссык-Кульскую область, чтобы служить народу. Я верю в то, что смогу честно, правильно поработать для народа. Пускай наш народ не болеет. А остальные трудности мы преодолеем.

Источник: газета «Факты.kg» №15 от 04.08.2020 / стр. 10, gezitter.org