Сабырбек Джумабеков, академик: «Народ посчитал, что вместе с карантином исчез и вирус»

Люди должны носить маски для себя, ради собственного здоровья.
— После карантина народ вышел на улицы. В одном месте проходили поминки, в другом месте – митинг. Народ посчитал, что вместе с карантином исчез и вирус. Одна из причин, по которой распространился коронавирус – это человеческий фактор. Других причин нет. Карантин не должен быть на бумаге, он должен быть в голове каждого человека. Люди должны носить маски для себя, ради собственного здоровья.
Источник: газета «Факты.kg» №15 от 04.08.2020 / стр. 5, gezitter.org
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