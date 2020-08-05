Двое заключенных из Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан

Их задержали при попытке пересечь госграницу в Аксыйском районе
Двоих граждан Узбекистана задержали пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР 4 августа 2020 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда получили информацию о том, что из мест заключения Зангиатинского района Ташкентской области Узбекистана сбежали двое заключенных.
В результате принятых командованием Ала-Букинского пограничного отряда мер на линии государственной границы пограничники совместно с сотрудниками МВД КР задержали двоих граждан Узбекистана, которые совершили побег из мест лишения свободы с целью покинуть пределы Узбекистана.
Благодаря бдительным действиям пограничников и сотрудников МВД, граждан РУз С.Х. 1996 года рождения и А.Б. 1991 года рождения задержали в местности Бел-Согот Аксыйского района Джалал-Абадской области при попытке незаконного пересечения государственной границы.
Задержанных передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.
vesti. kg
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