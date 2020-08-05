Евгения Строкова: Митинги могли спровоцировать вспышку COVID-19

Митинги в Кыргызстане в какой то степени возможно повлияли на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Об этом сегодня, 5 августа, в ходе круглого стола "Ковид 19: Преодоление последствий" заявила депутат ЖК Евгения Строкова.
По ее словам, неспроста сразу после последнего митинга в Бишкеке произошла вспышка эпидемии.
- На таких мероприятиях было много молодежи. Не исключено, что участие некоторых политиков в таких мероприятиях и способствовало тому, что потом многие из них заразились и стали распространителями болезни, - сказала она.
Депутат вновь призвала кыргызсьтанцев строго соблюдать санитарные правила и избегать массовых мероприятий.
Напомним, в июне прошло несколько гражданских акций. Одна из самых масштабных - это марш против принятия закона "О манипулировании информацией", который состоялся 29 июня. Законопроект был принят депутатами, однако его вернул в палату президент с замечаниями.
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