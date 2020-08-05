Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Более 30 процентов россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Главной причиной увольнения 31 процент респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников (множественный выбор). Еще 15 процентов опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13 процентов — отсутствие карьерного роста", — говорится в отчете по итогам августовского опроса 3,5 тысячи респондентов.

Кроме того, десять и семь процентов опрошенных указали, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно. По четыре процента респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.

В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.



Девяносто три процента жителей России уверены в необходимости сохранения полного вознаграждения при дистанционном режиме работы. А разве могло быть как-то иначе? Отношение к аспектам, связанным с дистанционной занятостью, становятся важным индикатором.

При поиске новой работы более половины жителей России (54 процента) прежде всего, помимо зарплатного предложения от работодателя, обращают внимание на рабочий график (множественный выбор). Сорок четыре процента респондентов также отметили важность расстояния от дома до рабочего места, 36 процентов — надежность будущей компании, 34 процента — позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31 процент — возможности обучения и карьерного роста. Для 17 процентов опрошенных все-таки важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. Десять процентов участников исследования отметили значимость льгот, по пять процентов — средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.

В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что обращают внимание на оборудование в компании и на рабочем месте, а также указывали возможность работать удаленно или по гибкому графику.





РИА Новости