Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа

По данным областных властей, на российско-казахстанской границе - на территории оренбургского Бузулука и Самарской области - скопилось порядка 3 тысяч граждан Киргизии и более 500 граждан Узбекистана.

Более 3,5 тысячи граждан Киргизии и Узбекистана, скопившиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину, сообщили в правительстве Оренбуржья.

По данным областных властей, на российско-казахстанской границе - на территории оренбургского Бузулука и Самарской области - скопилось порядка 3 тысяч граждан Киргизии и более 500 граждан Узбекистана.

"Граждане Киргизии, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут переправлены через границу с Республикой Казахстан и отправятся на родину. Общее количество переправляемых граждан Киргизии - почти 3 тысячи человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом", - сообщает правительство области.

"Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

РИА Новости в правительстве региона рассказали, что в палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей. "Несмотря на то, что решение вопросов пропуска через границу не в компетенции региональной власти, правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о "таможенном коридоре" на границе с Казахстаном. Мы им подвозим воду, электричество", - сообщил собеседник.



РИА Новости