Турсунбай Бакир уулу: «Водитель сбежал, сбив мою жену»

По его словам, случилось это 2 августа.
Бывший депутат Турсунбай Бакир уулу сообщил, что водитель сбежал, сбив на машине ее жену. Об этом он пишет на своей страничке в Фейсбуке.
По его словам, случилось это 2 августа.
«2 августа, в последний день Курман айта на пересечении улиц Тоголока Молдо и Васильева машина сбила мою жену, которая ехала на велосипеде. Мало того что сбил, так еще водитель сбежал, не оказав помощь. Моя супруга прекратила разыскные работы, сказав: «Простила водителя в честь праздника и за то, что я осталась цела. Не надо искать его, возможно он растерялся от страха и сбежал». Безгранично благодарю Аллаха за то, что она не пострадала», — пишет Бакир уулу.
Он добавил, что жена чувствует себя хорошо и лечится дома.
Источник: Govori.TV, gezitter. org
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