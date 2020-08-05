Турсунбай Бакир уулу: «Водитель сбежал, сбив мою жену»

По его словам, случилось это 2 августа.

Бывший депутат Турсунбай Бакир уулу сообщил, что водитель сбежал, сбив на машине ее жену. Об этом он пишет на своей страничке в Фейсбуке.

По его словам, случилось это 2 августа.

«2 августа, в последний день Курман айта на пересечении улиц Тоголока Молдо и Васильева машина сбила мою жену, которая ехала на велосипеде. Мало того что сбил, так еще водитель сбежал, не оказав помощь. Моя супруга прекратила разыскные работы, сказав: «Простила водителя в честь праздника и за то, что я осталась цела. Не надо искать его, возможно он растерялся от страха и сбежал». Безгранично благодарю Аллаха за то, что она не пострадала», — пишет Бакир уулу.

Он добавил, что жена чувствует себя хорошо и лечится дома.

Источник: Govori.TV, gezitter. org