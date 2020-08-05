Сооронбай Жээнбеков: «Чего мы можем требовать от врача, получающего 5 тысяч сомов?»

В инфекционном отделении данной больницы с момента постройки — с 1986 года не проводилось капитальной реконструкции.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, осмотрел ход капитальной реконструкции инфекционного отделения Иссык-Кульской территориальной районной больницы, расположенной в Чолпон-Ате. Глава государства отметил, что сроки функционирования стационаров приближаются к завершению, будет ускорено строительство и реконструкция зданий больниц.

В инфекционном отделении данной больницы с момента постройки — с 1986 года не проводилось капитальной реконструкции. В этой связи на сегодняшний день функционирует только одно крыло здания на 15 койко-мест. С проведением капитального ремонта появится возможность для увеличения вместимости инфекционного отделения до 100 койко-мест.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с медицинским персоналом, детально обсудив не только текущие вопросы на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, но и проблемы системы здравоохранения. Выразил соболезнования в связи со смертью главы отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы в Чолпон-Ате Сарбагыша Иманалиева.

Медработники поддержали инициативу государства по строительству больниц, но в то же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и моральной поддержки медиков невозможно удержать молодых кадров в системе здравоохранения.

Вместе с тем врачи выразили полную готовность продолжать работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю ситуацию «войной с невидимым врагом», где, к сожалению, не обойтись без потерь. Тем не менее они высказали уверенность, что кыргызстанцы выстоят против болезни.

Глава государства согласился с мнением по кадровой проблеме и высоко оценил труд рядовых медиков, добавив, что ситуация с коронавирусной инфекцией наглядно показала все больные точки здравоохранения, ставшей результатом многолетнего бездарного управления системой и разрушительных реформ в ней.

Сооронбай Жээнбеков в очередной раз отметил, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из теневой экономики.

«Эти средства будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медработникам, учителям. В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало. Как мы можем предъявлять требования к медикам, которые получают 5 тыс. сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и материально, и морально», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что еще в начале текущего года на повестке дня Совет безопасности Кыргызской Республики стоял вопрос здравоохранения. Советом безопасности полностью изучены проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения, однако, их рассмотрение было отложено в связи со вспышкой болезни.

Он заверил, что как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. «Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — добавил президент.

Источник: Баракелде, gezitter. org