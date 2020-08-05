Цифра дня. 860,5 миллиона киловатт-часов потребили в Кыргызстане за июль

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за июль составило 860 миллионов 577 тысяч киловатт-часов.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за июль составило 860 миллионов 577 тысяч киловатт-часов. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По его данным, за аналогичный период в 2019 году потребление составило 939 миллионов 739 тысяч киловатт-часов.



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