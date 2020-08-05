Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 3

Цифра дня. 860,5 миллиона киловатт-часов потребили в Кыргызстане за июль

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за июль составило 860 миллионов 577 тысяч киловатт-часов.  

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за июль составило 860 миллионов 577 тысяч киловатт-часов. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По его данным, за аналогичный период в 2019 году потребление составило 939 миллионов 739 тысяч киловатт-часов.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161538/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить