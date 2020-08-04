Всемирная организация здравоохранения: «Возможно, никогда не будет лекарства от коронавируса»

На данный момент нет лекарства, полностью излечивающего от коронавируса, и, возможно, такого лекарства не будет.
Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебресиус.
«В данное время проводятся трехфазные клинические испытании некоторых вакцин. Все мы надеемся, что удастся сделать эффективные вакцины, способные защитить от инфекции. Но на данный момент нет идеального лекарства от коронавируса, и, возможно, такого лекарства не будет», – сказал Гебресиус.
Ранее Тедрос Аданом Гебресиус говорил, что волны коронавирусной пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом людей во всем мире достигло 18 млн 117 тысяч 821.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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