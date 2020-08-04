"Бишкек" - деревянная мутовка для взбалтывания кумыса, но был ли Бишкек баатыр?, - С.Чериков

Но никак не помню, нигде, никогда не слышал, не видел такового по имени "Бишкек баатыр", тем более среди былинных

Я учился в обычной советской сельской кыргызской школе, отец был учителем кыргызского языка и литературы. С детских лет с упоением вычитывал все кыргызские газеты и журналы, на которые подписывался папа, его библиотеку, школьником знал о всех былинных кыргызских баатырах, начиная с Манаса, Семетея, Сейтека, Алмамбета, Кошоя, Сыргака, Кыяза, Эр Кокчо, Эр Тоштюка, Эр Табылды. Знаком с именами более поздних баатыров, чьи имена в советский период, действительно, были мало исследованы, но реально существовали в народной среде.

Но никак не помню, нигде, никогда не слышал, не видел такового по имени "Бишкек баатыр", тем более среди былинных. Однако. хорошо помню, как этот мифический "баатыр" в новейший период независимости появился с подачи малоизвестных в научно-литературной среде местечковых родо-племенных знатоков и замудренных талмудистов-сочинителей. У которых на руках нет каких-либо документальных доказательств реальности выдуманных ими "баатыров", но действующих по принципу "чем наглее ложь, тем больше люди в нее поверят". Не все конечно, а малообразованная простолюдина.

И вот, сегодня видим удивительный, почти на грани фантастики, результат массированной информатаки местечковых сказочников-сочинителкей. Образ одного из выдуманных "баатыров" готов вот-вот воплотиться в виде грандиозного монументального памятника в престижном центре Фрунзе-Бишкека. Весьма любопытным выглядит опубликованный в СМИ и Сети эскиз трехметрового т.н. "Бишкек баатыра". То ли скопированный двойник сопровождаемого скандалами памятника Чуйменкулу Чокморову, которого сначала поставили тоже в самом центре столицы, затем с позором убрали из-за абсолютного несоответствия реальному герою. И только недавно переставили в более-менее божеском реальном облике прославленного киноактера.

Далее. Эскиз "Бишкек баатыра" с другой стороны смотрится как красный комиссар в расстегнутом фирменном кожаном пальто, но опять-таки с лицом ...Суйменкула Чокморова. Не хватает только болтающегося маузера в деревянной кобуре сбоку. Видать, здорово замучились авторы и вдохновители мифа, пытаясь во что бы то ни стало воплотить образ несуществующего "баатыра".

Однако, во всей этой неприглядной картине есть весьма деликатный и щепетильный момент. Ладно уж, уровень мышления и сущность маргинал-деятелей от культуры общеизвестна. Им бы лишь прославиться, заполучить госпремии и нехилые льготы-преференции. Но куда смотрят, чем думают курирующе-руководящие профильные госструктуры, аппаратуры премьера и президента, дающие отмашку всему, что имеет право на жизнь во всех сферах? Или те тоже вошли в положение "мифосочинителей"? Парадно-монументальным шагом - к полной дискредитации и маргинализации истинно национальной истории?

Садырбек Чериков, Бишкек.

Источник - ЦентрАзия

