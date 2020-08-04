COVID-19. За сутки зарегистрировано 412 новых случаев. Выздоровели 816 человек

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за сутки зарегистрировано: 816. Всего за весь период: 28 743

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

📍 Бишкек – 217

📍 Чуйская область – 93

📍 Ошская область – 56

📍 Таласская область – 64

📍 Нарынская область – 20

📍 Иссык-Кульская область – 110

📍 Джалал-Абадская область – 158

📍 Баткенская область – 59

📍 Ош – 39

Всего за сутки зарегистрировано: 816. Всего за весь период: 28 743

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

⚡️Бишкек - 114

⚡️Ош – 43

⚡️Чуйская область – 37

⚡️Ошская область - 39

⚡️Таласская область – 17

⚡️Нарынская область – 21

⚡️Иссык-Кульская область – 41

⚡️Джалал-Абадская область – 70

⚡️Баткенская область - 30

Всего за сутки зарегистрировано: 412. Всего за весь период: 37541

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

▪️ Бишкек – 3

▪️ г. Ош – 1

▪️ Чуйская область – 1

▪️ Джалал-Абадская область – 1

▪️ Таласская область – 1

Всего за сутки зарегистрировано смертей: 7. Всего за весь период: 1427