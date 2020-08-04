COVID-19. За сутки зарегистрировано 412 новых случаев. Выздоровели 816 человек

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за сутки зарегистрировано: 816. Всего за весь период: 28 743
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
📍 Бишкек – 217
📍 Чуйская область – 93
📍 Ошская область – 56
📍 Таласская область – 64
📍 Нарынская область – 20
📍 Иссык-Кульская область – 110
📍 Джалал-Абадская область – 158
📍 Баткенская область – 59
📍 Ош – 39
Всего за сутки зарегистрировано: 816. Всего за весь период: 28 743
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
⚡️Бишкек - 114
⚡️Ош – 43
⚡️Чуйская область – 37
⚡️Ошская область - 39
⚡️Таласская область – 17
⚡️Нарынская область – 21
⚡️Иссык-Кульская область – 41
⚡️Джалал-Абадская область – 70
⚡️Баткенская область - 30
Всего за сутки зарегистрировано: 412. Всего за весь период: 37541
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
▪️ Бишкек – 3
▪️ г. Ош – 1
▪️ Чуйская область – 1
▪️ Джалал-Абадская область – 1
▪️ Таласская область – 1
Всего за сутки зарегистрировано смертей: 7. Всего за весь период: 1427
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