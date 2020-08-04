Многие мигранты оказались без средств к существованию, узнал Д.Медведев

Около 40% - почти каждый второй мигрант - лишились работы.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.
"Серьезную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере… Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Он отметил, что, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% - почти каждый второй мигрант - лишились работы.
"Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом", - считает зампред Совбеза.
Источник - РИА Новости
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