Многие мигранты оказались без средств к существованию, узнал Д.Медведев

Около 40% - почти каждый второй мигрант - лишились работы.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.

"Серьезную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере… Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".

Он отметил, что, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% - почти каждый второй мигрант - лишились работы.

"Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом", - считает зампред Совбеза.

Источник - РИА Новости