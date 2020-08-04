Сами чиновники министерства уверяют, что тоже не сидят сложа руки.
Родители кыргызстанских школьников готовятся материально и психологически к началу нового учебного года, который по решению Министерства образования и науки у многих школьников, возможно, начнется дистанционно.
Сами чиновники министерства уверяют, что тоже не сидят сложа руки. Минобразования привлекло более 200 учителей для записи видеоуроков. Съемки уже ведутся в телестудиях столицы.
- Нет лучше урока, когда учитель ведет его вживую. Но ситуация вынуждает нас готовиться к дистанционному обучению. Это не желание министерства, я хочу, чтобы родители понимали это, - заявил на этой неделе министр образования и науки Каныбек Исаков.
При министерстве сформирован экспертно–консультативный совет, состоящий из практикующих педагогов, экспертов и руководителей организаций образования.
Члены совета разделены на пять групп, каждая из которых работает в отдельной образовательной области. Первая группа разрабатывает специальные инструкции для оказания методической и психологической помощи родителям во время дистанционного обучения. Вторая - алгоритм дистанционного обучения в начальной школе. Третья группа занимается методикой организации дистанционного обучения для педагогов, четвертая - пособиями для школьников по дистанционному обучению, использованию электронных и интернет–ресурсов. Пятая группа разрабатывает приложения для поддержки виртуальных и онлайн–школ.
Пока Министерство образования и науки не сообщило, как будет проходить линейка у первоклассников и как вообще шестилетки и семилетки будут начинать свой первый учебный год в онлайн–режиме. По словам начальника управления дошкольного, внешкольного и школьного образования Минобразования Марата Усеналиева, рассматриваются варианты, которые будут реализованы в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- По первому варианту в реальном режиме начинают учебу 1 сентября начальная школа (1–4 класс), 9–й класс, 11–й класс. 5–8–е и 10–е классы - на "удаленке". Второй вариант предусматривает режим реального обучения только для первоклассников. Причем у первоклассников будет скользящий график посещений. То есть первоклассникии будут ходить в школу группами по 20 человек. Так будет соблюдаться социальная дистанция, - предполагает Усеналиев.
Какой вариант победит, пока неизвестно.
Между тем ситуация в столице остается тяжелой. Закрыты на неопределенный срок детские сады. Как говорится в официальном сообщении cтоличного управления образования, из–за заболевания коронавирусом и пневмонией скончались директор детского сада №148, директор школы №78 и еще несколько учителей, воспитателей и сотрудников образовательных учреждений столицы. Всего 12 сотрудников столичных образовательных организаций.
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