Калдарбек Абдыраманов, директор южного регионального сердечно-сосудистого научно-исследовательского центра: «Министр здравоохранения должен быть главным врачом государства»

К. Абдыраманов: У меня есть четкая, ясная точка зрения о том, как исправить систему, программа. Для достижения этой цели, исправления ситуации в медицине, я бы не отказался.



— Господин Калдарбек, в социальных сетях предлагают вашу кандидатуру на должность министра здравоохранения как человека, способного выправить ситуацию. Пойдете ли работать, если предложат должность?

— Пойду, если поступит предложение. У меня есть четкая, ясная точка зрения о том, как исправить систему, программа. Для достижения этой цели, исправления ситуации в медицине, я бы не отказался. Но при нынешней политической системе это недостижимая мечта, сказка. Потому что я не состою в какой-либо политической группе, нет сильных политиков, которые будут меня продвигать.

— Какими плюсами должен обладать человек, который возглавит Министерство здравоохранения в нынешней эпидемиологической ситуации?

— Министр должен быть главным врачом Кыргызстана. Что это значит? Он должен разбираться в вопросах финансирования и управления системой, делать упор на качество, а не количество кадров, располагать конкретной программой по непрерывному развитию отрасли. Он должен быть патриотом, располагать сильным духом, быть справедливым, авторитетным организатором, способным смотреть в глаза руководства. Говорят, что министр должен быть менеджером. По правде говоря, выше я перечислил качества, которые стоят выше качеств рядового менеджера, не каждому такое дано. В общем, министр должен быть главным врачом в стране!

— Значит, только будучи независимым министр сможет урегулировать запутанную систему в медицине…

— В нынешних условиях у нового министра должна быть рабочая программа, которая уже с завтрашнего дня выведет медицину из тяжелой ситуации. Кроме того, министр должен быть независимым человеком, обладать сильным духом, иметь образование и опыт. Не нужны те, кто на протяжении десяти лет работали при старой «подсолнечной» системе, выговаривающие: «Будет сделано», — кто выучил современные термины, выкрикивает что-то, получая деньги из международных проектов, не нужны молодые руководители, не выезжавшие дальше Сокулука и кабинетные диспетчеры! На протяжении 30 лет миллиарды были разбросаны и из-за этого не развивается система. Сейчас некоторые люди ошиваются у «Белого дома» и думают, как понравиться президенту или премьер-министру.

Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 29.07.2020 / стр. 6, gezitter.org