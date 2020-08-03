Самсаалы Четинбаев: Народ у нас оказался таким безалаберным, безответственным…

Вместо того чтобы жаловаться на то, что правительство не подготовилось к эпидемии, нам, народу, нужно признать свою оплошность.

— Когда учились в школе, учителя говорили детям: «Ваша успеваемость и дисциплинированность – ваш вклад в коммунизм». Такой была государственная политика, идеология. Везде звучал лозунг: «Построим коммунизм». Школьники старались выполнять то, что говорили учителя. Почти все. Почти не было непослушных. Люди представляли, что при коммунизме все будет бесплатно.

Вот что я хочу сказать. Мы, большинство кыргызов, не смогли в условиях пандемии помочь врачам в их нелегком деле, не вели себя образцово. Нам не удалось соблюсти самые простые правила. Оказались чересчур беспечными. Наверное, максимум 60% населения носили маски и соблюдали дистанцию. Таким безразличным и упрямым оказался наш народ…

Из-за недисциплинированности вирус быстро распространился, мы лишились многих врачей-профессионалов, друзей и приятелей.

Вместо того чтобы жаловаться на то, что правительство не подготовилось к эпидемии, нам, народу, нужно признать свою оплошность.

P.S. Страны с толковым правительством и с дисциплинированным народом легко преодолевают эпидемию, с малым показателем смертности. Наши люди ничего не ценят, ни к чему не относятся всерьез, но любят пожаловаться, когда уже поздно…

Можно называть героями сегодняшних врачей, которые сами болеют, но исполняют свои обязанности.

Вечный вам поклон, уважаемые медики, борющиеся с эпидемией!

Источник: SAYASAT.kg, gezitter.org